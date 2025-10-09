Rosaces et Dragons

Qui n'a jamais rêvé d'être soi-même (et d'avoir un dragon) ? Dans la ville d'Arc-en-Flammes, chaque habitant est lié à un dragon dès sa naissance. Depuis son plus jeune âge, Carl est complexé d'être accompagné par Brodeverre : petite, rose et bavarde - avec un sens aigu du drame ! Elle est pourtant son seul soutien face à sa maladresse chronique, véritable handicap dans son apprentissage de vitrailliste au côté de son père. Carl tente désespérément de lui faire honneur. Alors quand, à 17 ans, on lui confie son premier chantier, il pense que son avenir en dépend... Malheureusement, dès le lendemain, un dragon puissant détruit son oeuvre. Carl n'a alors plus qu'une idée en tête : trouver le coupable, et prouver de quoi il est capable ! Prenez une bonne tasse de thé au Speculoos et suivez Brodeverre, Perleroi, Bellegarance, Mimepousse et Souffleverre dans cette histoire où les dragons ne sont pas (tous) des monstres et où la princesse n'a besoin de (presque) personne pour la sauver !