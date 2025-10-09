Christmas Fake Lovers

Faux couple, vrais sentiments : la magie de Noël frappe là où on ne l'attend pas ! Elyssa Brown et Zane Andrews sont l'opposé l'un de l'autre. Elle est mannequin, pétillante et gaffeuse ; lui est un P. -D. G. sérieux et pragmatique. Mais ils partagent un même objectif : qu'on leur fiche la paix avec leur célibat ! Alors pourquoi ne pas jouer les faux fiancés le temps des fêtes de Noël ? Une simple formalité, juste quelques repas de famille à traverser... enfin, en théorie. Car entre les maladresses d'Elyssa, les parents coincés de son "fiancé" et des sentiments qui s'invitent au pire moment, rien ne se passe comme prévu. Mais lorsque les regards s'attardent un peu trop et que les baisers de façade commencent à sembler étrangement réels, leur petit jeu menace de devenir un piège...