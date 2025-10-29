Inscription
#Essais

Grand manuel des addictions

François Pommier, Marjorie Roques

Les étudiants en psychologie et en psychiatrie sont de plus en plus nombreux à s'orienter vers l'addictologie, et plus largement vers l'étude et la prise en charge des addictions. Cet engouement reflète les interrogations théorico-cliniques autour de ce trouble, la fréquence des conduites addictives dans nos sociétés post-modernes et l'apparition de nouvelles addictions, qui constituent autant de terrains encore insuffisamment explorés et à investiguer. Cet ouvrage réunit les recherches les plus récentes en psychopathologie clinique psychanalytique principalement sur les différentes addictions, avec ou sans substance, à tous les âges de la vie. Les chapitres, rédigés selon la même trame, permettent de faire un point sur les publications scientifiques et l'avancement des connaissances sur un type d'addiction en particulier ; illustrés par une vignette clinique, ils proposent aussi une prise en charge adaptée à l'addiction traitée.

Autres dépendances

Grand manuel des addictions

François Pommier, Marjorie Roques

Paru le 05/11/2025

608 pages

Dunod

41,00 €

9782100869176
