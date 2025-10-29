Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

En cuisine avec Vanessa et David Douillet

David Douillet, Vanessa Douillet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le couple Vanessa et David Douillet nous ouvre les portes de leur cuisine et nous livre 80 recettes familiales et quotidiennes, nourries de leur héritage respectif. Vanessa est italienne et végétarienne, petite-fille et arrière-petite-fille de restaurateurs. David a grandi en Normandie élevé par sa grand-mère, qui lui a transmis le goût des bonnes choses et le sens du partage. Il a été bercé par les plats mijotés, les produits de saison et les spécialités de sa région. Tous deux ont construit une famille pleine de vie, où la cuisine est le coeur de la maison et un lieu de convivialité. Du minestrone alla genovese au poulet de Bresse à la crème, en passant par le Vitel tonné, le tiramisu, l'affogato ou encore le petit déjeuner énergétique de David, ils nous proposent un ouvrage à leur image : sincère, accessible et inspiré de leurs racines avec des recettes simples, généreuses et pleines d'âme tournées vers le plaisir de partager. Leur devise : "Cuisiner est un acte d'amour et manger ensemble, un bonheur essentiel".

Par David Douillet, Vanessa Douillet
Chez Flammarion

|

Auteur

David Douillet, Vanessa Douillet

Editeur

Flammarion

Genre

Cuisine familiale

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur En cuisine avec Vanessa et David Douillet par David Douillet, Vanessa Douillet

Commenter ce livre

 

En cuisine avec Vanessa et David Douillet

David Douillet, Vanessa Douillet

Paru le 29/10/2025

224 pages

Flammarion

26,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080490964
9782080490964
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.