En cuisine avec Vanessa et David Douillet

Le couple Vanessa et David Douillet nous ouvre les portes de leur cuisine et nous livre 80 recettes familiales et quotidiennes, nourries de leur héritage respectif. Vanessa est italienne et végétarienne, petite-fille et arrière-petite-fille de restaurateurs. David a grandi en Normandie élevé par sa grand-mère, qui lui a transmis le goût des bonnes choses et le sens du partage. Il a été bercé par les plats mijotés, les produits de saison et les spécialités de sa région. Tous deux ont construit une famille pleine de vie, où la cuisine est le coeur de la maison et un lieu de convivialité. Du minestrone alla genovese au poulet de Bresse à la crème, en passant par le Vitel tonné, le tiramisu, l'affogato ou encore le petit déjeuner énergétique de David, ils nous proposent un ouvrage à leur image : sincère, accessible et inspiré de leurs racines avec des recettes simples, généreuses et pleines d'âme tournées vers le plaisir de partager. Leur devise : "Cuisiner est un acte d'amour et manger ensemble, un bonheur essentiel".