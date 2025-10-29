Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

Diamond Painting La Petite Sirène

Disney, Aurélia Bertrand

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Découvre ton coffret Diamond Painting et fais briller ton illustration Disney La Petite Sirène ! Plonge dans l'univers magique de Disney avec ce coffret complet de diamond painting ! Crée un superbe tableau scintillant à l'effigie de La Petite Sirène en plaçant les diamants sur les zones colorées de la toile et regarde ton illustration prendre vie, diamant après diamant ! Une activité créative, relaxante et accessible à tous, idéale pour les fans de coloriages mystères et de loisirs créatifs. Dans ton kit, retrouve : Une grande toile autocollante 30x40 cmUn stylet à deux embouts pour positionner tes diamants sur la toileDe la cire pour que les diamants collent bien au styletUn plateau pour trier et ranger tes diamantsUne multitude de diamants colorés pour faire briller ton oeuvre Laisse parler ton imagination et offre toi un moment de détente tout en créant une illustration magique à exposer ou à offrir !

Par Disney, Aurélia Bertrand
Chez Hachette

|

Auteur

Disney, Aurélia Bertrand

Editeur

Hachette

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Diamond Painting La Petite Sirène par Disney, Aurélia Bertrand

Commenter ce livre

 

Diamond Painting La Petite Sirène

Disney, Aurélia Bertrand

Paru le 05/11/2025

2 pages

Hachette

19,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017894759
9782017894759
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.