Diamond Painting La Petite Sirène

Découvre ton coffret Diamond Painting et fais briller ton illustration Disney La Petite Sirène ! Plonge dans l'univers magique de Disney avec ce coffret complet de diamond painting ! Crée un superbe tableau scintillant à l'effigie de La Petite Sirène en plaçant les diamants sur les zones colorées de la toile et regarde ton illustration prendre vie, diamant après diamant ! Une activité créative, relaxante et accessible à tous, idéale pour les fans de coloriages mystères et de loisirs créatifs. Dans ton kit, retrouve : Une grande toile autocollante 30x40 cmUn stylet à deux embouts pour positionner tes diamants sur la toileDe la cire pour que les diamants collent bien au styletUn plateau pour trier et ranger tes diamantsUne multitude de diamants colorés pour faire briller ton oeuvre Laisse parler ton imagination et offre toi un moment de détente tout en créant une illustration magique à exposer ou à offrir !