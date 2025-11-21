Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

L'Année des dernières fois

Michael Ondaatje, Michel Lederer

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
C'était ton année des dernières fois, mais tu étais lumineuse dans ces ultimes feux. Michael Ondaatje livre dans ce recueil une succession d'instants nourris par sa trajectoire : né au Sri-Lanka pendant la Seconde Guerre mondiale, il émigre en Angleterre, puis au Canada. Il explore les thèmes qui lui sont chers : la mémoire, le rapport au temps, le voyage, la frontière, la multiplicité culturelle, tissant à travers le langage poétique des échos et des correspondances entre ces expériences plurielles. Michael Ondaatje est né à Ceylan en 1943. Son roman Le Patient anglais , adapté au cinéma et vendu à près de cinq millions d'exemplaires dans le monde, lui a valu le Booker Prize 1992 et le Golden Booker Prize 2018. Il a également reçu le prix Médicis étranger en 2000 pour Le Fantôme d'Anil . Traduit de l'anglais (Canada) par Michel Lederer

Par Michael Ondaatje, Michel Lederer
Chez Points

|

Auteur

Michael Ondaatje, Michel Lederer

Editeur

Points

Genre

Poésie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'Année des dernières fois par Michael Ondaatje, Michel Lederer

Commenter ce livre

 

L'Année des dernières fois

Michael Ondaatje trad. Michel Lederer

Paru le 21/11/2025

160 pages

Points

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041420131
9791041420131
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible OnlyFanes... ou la vie d'éditrice, quand t’as plus un radis Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.