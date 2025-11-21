L'Année des dernières fois

C'était ton année des dernières fois, mais tu étais lumineuse dans ces ultimes feux. Michael Ondaatje livre dans ce recueil une succession d'instants nourris par sa trajectoire : né au Sri-Lanka pendant la Seconde Guerre mondiale, il émigre en Angleterre, puis au Canada. Il explore les thèmes qui lui sont chers : la mémoire, le rapport au temps, le voyage, la frontière, la multiplicité culturelle, tissant à travers le langage poétique des échos et des correspondances entre ces expériences plurielles. Michael Ondaatje est né à Ceylan en 1943. Son roman Le Patient anglais , adapté au cinéma et vendu à près de cinq millions d'exemplaires dans le monde, lui a valu le Booker Prize 1992 et le Golden Booker Prize 2018. Il a également reçu le prix Médicis étranger en 2000 pour Le Fantôme d'Anil . Traduit de l'anglais (Canada) par Michel Lederer