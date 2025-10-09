Inscription
#Essais

L'Enfant intérieur

Isabelle Cerf

ActuaLitté
Reconnectez-vous à votre joie profonde et à l'instant présent ! L'enfant intérieur est cette part vivante, sensible et créative en vous. Il n'a jamais disparu. Parfois oublié, mis de côté, trop vite étouffé... mais toujours là, en attente d'un vrai lien. Se reconnecter à votre enfant intérieur, ce n'est pas retourner dans le passé. C'est retrouver une posture juste avec vous-même, accueillir vos émotions sans les fuir, redonner une place à la joie simple et à votre sensibilité comme force. Dans ce livre, je vous propose de comprendre en profondeur d'où vient la notion d'enfant intérieur, ce qu'elle signifie vraiment au-delà des clichés. Vous découvrirez les facettes clés de votre enfant intérieur (vulnérabilité, sensibilité, créativité, joie), les raisons pour lesquelles il peut être blessé, les signes de coupure ou de déconnexion... Mais surtout, je vous guide pas à pas vers une vraie réconciliation. A travers des outils concrets, des réflexions profondes et plus de 10 exercices originaux, vous apprendrez à retisser un lien fort avec cette part essentielle de vous. Pas pour faire semblant d'aller mieux, mais pour vivre plus vrai, plus ancré, plus joyeux.

Par Isabelle Cerf
Chez Exergue

|

Auteur

Isabelle Cerf

Editeur

Exergue

Genre

Chiromancie

L'Enfant intérieur

Isabelle Cerf

Paru le 23/10/2025

144 pages

Exergue

12,90 €

ActuaLitté
9782361889937
