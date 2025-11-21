Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

Racines Roots

Bérengère Baucher, Garance Primat

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'art en résonance avec le vivant Racines | Roots est un livre d'art vibrant, reflet de la vision unique d'une collectionneuse, mécène et entrepreneuse passionnée. Garance Primat y dévoile une sélection d'oeuvres puisées au coeur de sa recherche esthétique et spirituelle. Pour elle, l'art est une force vitale : des racines profondes nourrissent notre être et nous relient à la nature, permettant à l'être de s'épanouir tel un arbre. Issue d'une famille sensible à la nature et à l'art, elle a affûté son regard au contact de différentes cultures lors de ses voyages, notamment en Australie et aux Etats-Unis, où elle a perçu l'interconnexion du vivant. Cette quête l'a inspirée pour reprendre le Domaine des Etangs, en Charente limousine. L'art contemporain, avec sa capacité à interroger le monde et à façonner l'avenir, occupe une place de choix dans sa collection éclectique, dialoguant avec l'art moderne, l'art du monde, les minéraux et les objets porteurs de sagesse. Garance Primat nous invite à une exploration sensible de l'universel, là où les mots peinent à saisir l'interconnexion du vivant. Un message originel émerge de la "racine" des choses, éveillant une conscience commune. Ce livre, construit autour de l'étymologie de sept mots clés liés à la nature et à l'univers, est une invitation à se laisser porter par le sensible, à découvrir les liens invisibles qui nous unissent. Exposition : Fondation Opale, Lens-Crans Montana, Valais, du 21 décembre 2025 au 12 avril 2026 - Explorez une sélection d'oeuvres contemporaines, modernes et ethniques, ainsi que des minéraux et objets porteurs de sagesse, reflétant une quête esthétique et spirituelle profonde ; - Un dialogue entre les époques et les cultures : la collection crée des ponts entre les maîtres du xxe siècle et les artistes contemporains les plus marquants, offrant une perspective riche et diversifiée ; - Une construction autour de l'étymologie : ce livre unique est structuré autour de sept mots clés liés à la nature et à l'univers, offrant une nouvelle perspective sur leur sens profond.

Par Bérengère Baucher, Garance Primat
Chez 5 Continents

|

Auteur

Bérengère Baucher, Garance Primat

Editeur

5 Continents

Genre

Ecrits sur l'art

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Racines Roots par Bérengère Baucher, Garance Primat

Commenter ce livre

 

Racines Roots

Bérengère Baucher

Paru le 23/01/2026

240 pages

5 Continents

95,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9788874394852
9788874394852
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible OnlyFanes... ou la vie d'éditrice, quand t’as plus un radis Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.