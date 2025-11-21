L'art en résonance avec le vivant Racines | Roots est un livre d'art vibrant, reflet de la vision unique d'une collectionneuse, mécène et entrepreneuse passionnée. Garance Primat y dévoile une sélection d'oeuvres puisées au coeur de sa recherche esthétique et spirituelle. Pour elle, l'art est une force vitale : des racines profondes nourrissent notre être et nous relient à la nature, permettant à l'être de s'épanouir tel un arbre. Issue d'une famille sensible à la nature et à l'art, elle a affûté son regard au contact de différentes cultures lors de ses voyages, notamment en Australie et aux Etats-Unis, où elle a perçu l'interconnexion du vivant. Cette quête l'a inspirée pour reprendre le Domaine des Etangs, en Charente limousine. L'art contemporain, avec sa capacité à interroger le monde et à façonner l'avenir, occupe une place de choix dans sa collection éclectique, dialoguant avec l'art moderne, l'art du monde, les minéraux et les objets porteurs de sagesse. Garance Primat nous invite à une exploration sensible de l'universel, là où les mots peinent à saisir l'interconnexion du vivant. Un message originel émerge de la "racine" des choses, éveillant une conscience commune. Ce livre, construit autour de l'étymologie de sept mots clés liés à la nature et à l'univers, est une invitation à se laisser porter par le sensible, à découvrir les liens invisibles qui nous unissent. Exposition : Fondation Opale, Lens-Crans Montana, Valais, du 21 décembre 2025 au 12 avril 2026 - Explorez une sélection d'oeuvres contemporaines, modernes et ethniques, ainsi que des minéraux et objets porteurs de sagesse, reflétant une quête esthétique et spirituelle profonde ; - Un dialogue entre les époques et les cultures : la collection crée des ponts entre les maîtres du xxe siècle et les artistes contemporains les plus marquants, offrant une perspective riche et diversifiée ; - Une construction autour de l'étymologie : ce livre unique est structuré autour de sept mots clés liés à la nature et à l'univers, offrant une nouvelle perspective sur leur sens profond.