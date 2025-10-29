Inscription
#Roman francophone

Je dormais

Valérie Péronnet

" Elle s'est penchée vers moi, a pris une grande inspiration avant de murmurer : - Ida, est-ce que tu veux que je te parle du roi des salopards qui t'a pulvérisé le coeur ? Quand elle a prononcé son nom, je l'ai entendu craquer à l'intérieur de moi. Mon coeur. " A un moment, tout a explosé. Quand Ida se réveille après une nuit d'amour, elle est sous les décombres. Que s'est-il passé ? Qui était avec elle ? La voilà qui s'engage dans un étrange et chaotique voyage hors du temps, pour tenter de rapiécer les éclats de son existence, en miettes, et parvenir à revenir à la vie. Ou pas.

Chez Hachette

Auteur

Editeur

Genre

Littérature française

Je dormais

Paru le 29/10/2025

128 pages

15,90 €

9782017336051
