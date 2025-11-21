Inscription
#Beaux livres

Le grand dauphin

Lionel Arsac, Lorène Legrand

Fils de Louis XIV et de Marie-Thérèse, Louis de France (1661-1711), fut appelé de son vivant Monseigneur et, après sa mort, le Grand Dauphin. Le duc de Saint-Simon résuma la vie de ce prince par ces mots aussi lapidaires que justes : "Fils de roi, père de roi et jamais roi" . Fils de roi : appelé à régner sur le trône le plus puissant d'Europe, le Dauphin reçut une éducation aussi soignée que moderne et joua un rôle prépondérant dans la vie de Cour, notamment à Versailles. Père de roi : de son mariage avec une princesse bavaroise il eut trois fils dont le cadet, le duc d'Anjou, devint roi d'Espagne sous le nom de Philippe V. Mort avant Louis XIV, Monseigneur ne fut jamais roi. Ses goûts pour la musique et la chasse, ses fabuleuses collections et la splendeur de son domaine de Meudon faisaient pourtant de lui le prince idéal. Evoquant sa vie, son statut et son rôle de mécène des arts, cet ouvrage met en lumière cette figure méconnue mais pourtant majeure du Grand Siècle. Un ouvrage de référence : A travers près de 250 oeuvres issues de collections françaises et internationales et grâce à la contribution des meilleurs spécialistes, cet ouvrage magnifiquement illustré retrace la vie de ce prince méconnu en suivant la formule de Saint Simon : son éducation princière, sa vie à la cour et son engagement dans les affaires de l'Etat.

Paru le 07/11/2025

464 pages

54,00 €

9782878444087
