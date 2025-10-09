Inscription
La nature

Minedition

Pour commencer, il faut s'équiper de feutres, de crayons de couleur et éventuellement d'un marqueur fluo. Il n'y a pas de modèle il suffit donc de laisser libre cours à son imagination pour le choix des couleurs. Les fleurs, iris, tournesols ou coquelicots, les champignons, les arbres... autant de merveilles dont la nature regorge et que tu trouveras à l'intérieur de ce livre de coloriage très élégant. Une fois colorié, il est possible de coller le vitrail à une fenêtre, mais aussi de l'encadrer après avoir découpé le volet de la dernière page de ce livre et de le placer devant une lampe qui fera éclater les couleurs choisies.

La nature

Paru le 09/10/2025

48 pages

10,00 €

