#Album jeunesse

Les contes classiques revisités

A préciser, Disney, Sophie Koechlin

5 minutes de lecture chaque soir avant de s'endormir avec les contes classiques revisités ! Un recueil d'histoires pour le plus grand bonheur des petits et des grands ! Découvrez 10 histoires aux textes concis et richement illustrés pour un temps de lecture de 5 minutes par histoire. Un recueil à lire à son enfant pour l'accompagner au pays des rêves ou pour l'encourager au plaisir de la lecture autonome. Dès 4 ans. Contient les histoires : Mickey, Minnie et la maison de pain d'épice / Boucle d'Or / Le Prince et Le Pauvre / Le Tamia des villes et le Tamia des champs / Le Petit Chaperon rouge / La Princesse au Petit Pois / Le Petit Bonhomme de pain d'épice / Mickey et le haricot magique / Raiponce / Les Elfes et le Cordonnier

Les contes classiques revisités

A préciser, Disney

Paru le 29/10/2025

216 pages

Hachette

10,95 €

Scannez le code barre 9782017331568
9782017331568
