Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

Le cadeau de trop

Nicole Van Dooren

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un album pour apprendre à partager, surtout le soir de Noël ? ! C'est Noël... Les animaux de la forêt se réunissent pour fêter ce jour tant attendu et découvrent une montagne de cadeaux au pied du grand arbre. Il y en a pour tout le monde, quelle joie ? ! Mais ce dernier cadeau, le petit rouge... Pour qui est-il donc ?? C'est la bagarre ? ! C'est alors qu'arrive l'Ours, que personne n'a pensé à inviter. Plutôt que de se disputer, pourquoi ne pas lui offrir ce mystérieux cadeau ??

Par Nicole Van Dooren
Chez Minedition

|

Auteur

Nicole Van Dooren

Editeur

Minedition

Genre

Autres éditeurs (K à O)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le cadeau de trop par Nicole Van Dooren

Commenter ce livre

 

Le cadeau de trop

Nicole Van Dooren

Paru le 09/10/2025

32 pages

Minedition

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782354137571
9782354137571
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.