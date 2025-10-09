Le cadeau de trop

Un album pour apprendre à partager, surtout le soir de Noël ? ! C'est Noël... Les animaux de la forêt se réunissent pour fêter ce jour tant attendu et découvrent une montagne de cadeaux au pied du grand arbre. Il y en a pour tout le monde, quelle joie ? ! Mais ce dernier cadeau, le petit rouge... Pour qui est-il donc ?? C'est la bagarre ? ! C'est alors qu'arrive l'Ours, que personne n'a pensé à inviter. Plutôt que de se disputer, pourquoi ne pas lui offrir ce mystérieux cadeau ??