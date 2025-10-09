Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

Le cherche et trouve sonore de mes 2 ans

Tiago Americo

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un cherche et trouve sonore pour les tout-petits : écoute et trouve ! " Meuh ! Vois-tu la vache ? ", " Ouuh ! Où est le loup ? " Cet album tout-carton adapté aux petits de 2 ans leur propose de chercher 80 éléments visuels et sonores : 48 dessins à observer et 32 sons à écouter, répartis sur 8 double-pages illustrées sur le thème des animaux (la banquise, la savane, la ferme, la jungle, la forêt, la mer, la montagne, les animaux domestiques). En appuyant sur chaque puce sonore, le tout-petit découvre un son et une phrase qui l'invite à chercher un animal caché sur la page, pour enrichir son vocabulaire, éveiller sa curiosité et développer son sens de l'observation ! Dans la même collection : Cherche et trouve sonore de mes 1 an

Par Tiago Americo
Chez Editions Gründ

|

Auteur

Tiago Americo

Editeur

Editions Gründ

Genre

Livres sonores

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le cherche et trouve sonore de mes 2 ans par Tiago Americo

Commenter ce livre

 

Le cherche et trouve sonore de mes 2 ans

Tiago Americo

Paru le 09/10/2025

16 pages

Editions Gründ

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782324037702
9782324037702
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.