Le cherche et trouve sonore de mes 2 ans

Un cherche et trouve sonore pour les tout-petits : écoute et trouve ! " Meuh ! Vois-tu la vache ? ", " Ouuh ! Où est le loup ? " Cet album tout-carton adapté aux petits de 2 ans leur propose de chercher 80 éléments visuels et sonores : 48 dessins à observer et 32 sons à écouter, répartis sur 8 double-pages illustrées sur le thème des animaux (la banquise, la savane, la ferme, la jungle, la forêt, la mer, la montagne, les animaux domestiques). En appuyant sur chaque puce sonore, le tout-petit découvre un son et une phrase qui l'invite à chercher un animal caché sur la page, pour enrichir son vocabulaire, éveiller sa curiosité et développer son sens de l'observation ! Dans la même collection : Cherche et trouve sonore de mes 1 an