Oracle des Archives Akashiques

Amélie Barnathan, Camille Vernat

Cet oracle, accompagné d'un guide pratique, offre un accès aux Archives Akashiques pour mieux comprendre sa vie, guérir ses blessures et se libérer du karma. Grâce à un protocole clair, il enseigne comment se connecter aux Archives, poser les bonnes questions, interpréter les réponses, et même consulter pour autrui. Des séances guidées enrichissent l'expérience pour développer ses capacités spirituelles. Camille Vernat, thérapeute certifiée, accompagne ce voyage intérieur. Composition du coffret : 50 cartes et un livret de 128 pages

Chez Hachette

Arts divinatoires

Paru le 13/11/2025

128 pages

28,00 €

9782017267386
