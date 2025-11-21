Inscription
#Imaginaire

1946-1950

Franquin

ActuaLitté
Les premiers récits du Spirou de Franquin vous réservent encore bien des émotions... Car vous pourrez dorénavant les lire dans cette exceptionnelle version inédite, restaurée depuis les planches originales. Les histoires parues dans les albums L'héritage , Radar le robot et Quatre aventures de Spirou et Fantasio , longtemps disponibles dans une version en partie décalquée et reprise de films très abîmés, se dévoilent ainsi dans une version fidèle au dessin de Franquin. Ces récits mythiques sont également présentés dans leur découpage d'origine, pensé pour le journal Spirou , avec nombre de strips et de cases laissés de côté lors de l'édition en album ! Cerise sur le calot : cette intégrale 1946-1950 est complétée par un grand dossier riche en informations et illustrations inédites, revenant sur les débuts de Franquin, l'un des géants du 9e art.

Par Franquin
Chez Editions Dupuis

|

Auteur

Franquin

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Aventure

1946-1950

Franquin

Paru le 21/11/2025

336 pages

Editions Dupuis

55,00 €

ActuaLitté
9782808513807
© Notice établie par ORB
