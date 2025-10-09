Le cherche et trouve sonore de mes 1 an

Un cherche et trouve sonore pour les tout-petits dès 1 an : écoute et trouve ! " Miaou ! Où est le chat ? ", " Pim Pon ! Où se cache le camion de pompier ? " Au rythme de la journée, cet album tout-carton adapté aux petits de 1 an leur propose de chercher 80 éléments visuels et sonores : 48 dessins à observer et 32 sons à écouter, répartis sur 8 double-pages illustrées (en ville, à la maison, à la crèche, en promenade, à la ferme, bonne nuit, au bain et joyeux anniversaire). En appuyant sur chaque puce sonore, le tout-petit découvre un son et une phrase qui l'invite à chercher un élément caché sur la page, pour enrichir son vocabulaire, éveiller sa curiosité et développer son sens de l'observation ! Dans la même collection : Cherche et trouve sonore de mes 2 ans - Les animaux