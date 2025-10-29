Inscription
#Beaux livres

Saucer n'est pas tremper

Hachette Pratique, Simon Auscher, Ilya Kagan

UNE SAUCE C'EST... Ce petit miracle qui relie, qui élève, qui révèle. C'est celle qui transforme un plat banal en souvenir impérissable, celle qui fait qu'on trempe, qu'on sauce, qu'on gratte le fond du bol avec le dernier croûton de pain. Ce livre est un hommage à la sauce dans tous ses états. Elle n'est pas là pour faire joli, ni pour masquer une viande trop cuite. Elle est là pour transformer. Pour électriser une assiette, relier les éléments, raconter quelque chose. Vous y trouverez 100 recettes à cuisiner, à partager, à adapter, des préparations old school, des classiques bien torchées, des créations plus libres, des idées piquées ici et là, quelques ovnis qui ne ressemblent à rien, du beurre clarifié et de l'huile de figuier, du miso et de la menthe, du tahini et des carcasses, des herbes qui claquent et des piments qui mordent. Alors, laissez libre cours à cette envie irrépressible de racler le fond de l'assiette, même dans un resto guindé, même en premier date. Parce qu'on ne sauce pas par faim. On sauce par foi.

Par Hachette Pratique, Simon Auscher, Ilya Kagan
Chez Hachette

|

Auteur

Hachette Pratique, Simon Auscher, Ilya Kagan

Editeur

Hachette

Genre

Sauces, épices

Saucer n'est pas tremper

Hachette Pratique, Simon Auscher

Paru le 29/10/2025

203 pages

Hachette

24,95 €

9782017266273
