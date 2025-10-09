Mes premières petites chansons avec le père Noël

Ecoute tes premières chansons avec le Père Noël ! Avec ses puces sonores musicales et ses matières à toucher, ce recueil est unique. Sur chaque page, l'enfant recherche dans l'illustration le petit bouton qui déclenchera la musique et éveille ses sens en touchant des matières variées. Secoue la boule à neige et hop " Le voilà " le traineau au milieu des flocons ! Touche et regarde ce qu'il y a " Dans sa hotte en bois ". Rêve et envole-toi vers l'arc en ciel scintillant en écoutant " Je serai Père Noël" . Découvre " sapins verts ". Glisse toi sous une douce couverture et endors-toi en écoutant "Douce nuit" . Les illustrations de Solenne et Thomas accompagnent ce voyage musical et sensoriel au pays du Père noël ! Pour les plus petits, jusqu'à 3 ans.