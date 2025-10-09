Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

1000 bonnes nouvelles pour voir le monde autrement

Le media positif

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
1000 bonnes (et totalement nouvelles) raisons de se réjouir ! Après le succès du volume 2024, Le Média Positif revient avec une nouvelle sélection d'histoires inspirantes, d'exploits remarquables et d'initiatives positives ... pour remettre l'espoir au coeur de l'actualité. Au fil de ces pages, retrouvez 1000 bonnes nouvelles issues du sport, de l'environnement, de la culture, de la société et des sciences, et découvrez des portraits inspirants venus des quatre coins du monde. Parce que l'optimisme se construit ensemble, Le Média Positif invite ses abonnés à contribuer à cette nouvelle édition en partageant leurs expériences de vie, leurs rencontres marquantes et les initiatives qui leur font du bien. Le monde est rempli de belles histoires... il suffit de savoir les déceler.

Par Le media positif
Chez Editions Gründ

|

Auteur

Le media positif

Editeur

Editions Gründ

Genre

Actualité médiatique internati

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur 1000 bonnes nouvelles pour voir le monde autrement par Le media positif

Commenter ce livre

 

1000 bonnes nouvelles pour voir le monde autrement

Le media positif

Paru le 09/10/2025

224 pages

Editions Gründ

24,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782324037436
9782324037436
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.