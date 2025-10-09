1000 bonnes nouvelles pour voir le monde autrement

1000 bonnes (et totalement nouvelles) raisons de se réjouir ! Après le succès du volume 2024, Le Média Positif revient avec une nouvelle sélection d'histoires inspirantes, d'exploits remarquables et d'initiatives positives ... pour remettre l'espoir au coeur de l'actualité. Au fil de ces pages, retrouvez 1000 bonnes nouvelles issues du sport, de l'environnement, de la culture, de la société et des sciences, et découvrez des portraits inspirants venus des quatre coins du monde. Parce que l'optimisme se construit ensemble, Le Média Positif invite ses abonnés à contribuer à cette nouvelle édition en partageant leurs expériences de vie, leurs rencontres marquantes et les initiatives qui leur font du bien. Le monde est rempli de belles histoires... il suffit de savoir les déceler.