Personnalité diablement riche et complexe, August Strindberg (1849-1912) fut à la fois écrivain, dramaturge, pamphlétaire, alchimiste, photographe, journaliste et critique. Et quand il ne fut pas l'un ou l'autre, ou l'autre ou l'un, il fut encore peintre. Sa création picturale ne cessera de s'enrichir au fil des années, au point de voir, en 1893, son nom associé à celui d'un certain Edvard Munch, pour la première exposition, à Berlin, des jeunes artistes libres. Cependant Strindberg ne s'est pas contenté de peindre, il s'est aussi voulu théoricien. Pour preuve, cet étonnant petit essai, rédigé en français, en 1894, intitulé : Des arts nouveaux ! ou le hasard dans la création artistique, qu'il nous faut lire comme un véritable manifeste revendiquant le spontanéisme, ou le sylphisme, mouvement dont Strindberg est le seul représentant et qui se veut "imiter avant tout la manière de créer de la nature" . Une oeuvre étonnamment moderne, en somme, qui s'accomplit sous le signe de la liberté, où se trouvent travaillées, inlassablement, la matière et la couleur. Une oeuvre aujourd'hui reconnue et qui peut trouver place, à n'en pas douter, parmi les plus originales créations artistiques de son temps.