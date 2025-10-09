Inscription
Le Hobbit

J. R. R. Tolkien, Tove Jansson, John Ronald Reuel Tolkien, Daniel Lauzon

Bilbo, comme tous les hobbits, est un petit être paisible et sans histoire. Son quotidien est bouleversé un beau jour, lorsque Gandalf le magicien et treize nains barbus l'entraînent dans un voyage périlleux. C'est le début d'une grande aventure, d'une fantastique quête au trésor semée d'embûches et d'épreuves, qui mènera Bilbo jusqu'à la Montagne Solitaire gardée par le dragon Smaug... Prélude au Seigneur des anneaux, Bilbo le Hobbit a été vendu à des millions d'exemplaires depuis sa publication en 1937, s'imposant comme l'un des livres les plus aimés et les plus influents du XXIème siècle.

Par J. R. R. Tolkien, Tove Jansson, John Ronald Reuel Tolkien, Daniel Lauzon
Chez Christian Bourgois Editeur

|

Auteur

J. R. R. Tolkien, Tove Jansson, John Ronald Reuel Tolkien, Daniel Lauzon

Editeur

Christian Bourgois Editeur

Genre

Fantasy

Le Hobbit

J. R. R. Tolkien, Tove Jansson, John Ronald Reuel Tolkien trad. Daniel Lauzon

Paru le 09/10/2025

378 pages

Christian Bourgois Editeur

28,00 €

9782267054880
