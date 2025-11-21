Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Y mettre les formes

Le Bord de l'eau, A préciser

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce que nous percevons, ce sont d'abord des formes, qui donnent leurs contours au réel, à nos manières d'être et à nos relations aux autres. Ainsi, aucune action, même celle qui se joue en coulisses, ne peut se déployer sans mobiliser des formes de toutes sortes : morales, juridiques, politiques, esthétiques, etc. Mais si elles organisent et instituent les relations sociales, elles sont souvent suspectées de masquer les véritables forces sociales à l'oeuvre : pulsions, intérêts ou instincts de domination. Ainsi en va-t-il des formes de civilité, qui seraient vouées à cacher mais aussi à sanctionner la violence des rapports sociaux. Le rôle du savant - et d'abord du sociologue - serait alors de percer ce voile, de révéler la vérité du social derrière les formes qui le recouvrent. Une telle conception des choses doit impérativement être interrogée. Et c'est pourquoi ce numéro de la Revue du Mauss invite à prendre au sérieux les formes, en reconnaissant les tensions, les transformations, les appariements et les marges de manoeuvre qu'elles impliquent. En effet, aucune d'entre elles n'est réductible à un code figé, imposé de l'extérieur. En fait, il ne peut pas exister de rapports sociaux informels, pas plus que de démocratie réelle expurgée de la "démocratie formelle" . Et il y a tout lieu de craindre que le rejet croissant des formalités, des règles de décence et de respect, ne conduise à une explosion de la violence. L'actualité nous le rappelle cruellement. Ce nouveau numéro de la Revue du Mauss propose de réhabiliter une intelligence des formes : ni révérence aveugle, ni rejet systématique, mais attention soutenue aux manières dont elles font tenir - ou vaciller - le tissu du social. Dossier avec les contributions de : Emilie Bovet, Barbara Carnevali, Fabrice Clément, Barbara Formis, Nina Gayet, Carole Gayet-Viaud, Philippe Gonzalez, Angelika Güsewell, Romain Huët, Laurence Kaufmann, Marine Kneubühler, Victor Louzon, Hélène Merlin, Sylvain Pasquier, Luca Pattaroni, Deborah Puccio-Den, Victor Stoichita, Irène Théry, Isabelle Thireau, Frédéric Vandenberghe, Charlotte Vorms. Et en varia : François Bordes, Richard Bucaille, Stéphane Breton, Alain Caillé, Daniel Cefaï, Philippe Chanial, Jacques Dewitte, Dominique Jacques-Jouvenot, Serge Latouche, Fabien Robertson, Jean-Michel Servet

Par Le Bord de l'eau, A préciser
Chez Editions Le Bord de l'eau

|

Auteur

Le Bord de l'eau, A préciser

Editeur

Editions Le Bord de l'eau

Genre

Sociologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Y mettre les formes par Le Bord de l'eau, A préciser

Commenter ce livre

 

Y mettre les formes

Le Bord de l'eau, A préciser

Paru le 21/11/2025

240 pages

Editions Le Bord de l'eau

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385192136
9782385192136
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible OnlyFanes... ou la vie d'éditrice, quand t’as plus un radis Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.