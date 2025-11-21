Y mettre les formes

Ce que nous percevons, ce sont d'abord des formes, qui donnent leurs contours au réel, à nos manières d'être et à nos relations aux autres. Ainsi, aucune action, même celle qui se joue en coulisses, ne peut se déployer sans mobiliser des formes de toutes sortes : morales, juridiques, politiques, esthétiques, etc. Mais si elles organisent et instituent les relations sociales, elles sont souvent suspectées de masquer les véritables forces sociales à l'oeuvre : pulsions, intérêts ou instincts de domination. Ainsi en va-t-il des formes de civilité, qui seraient vouées à cacher mais aussi à sanctionner la violence des rapports sociaux. Le rôle du savant - et d'abord du sociologue - serait alors de percer ce voile, de révéler la vérité du social derrière les formes qui le recouvrent. Une telle conception des choses doit impérativement être interrogée. Et c'est pourquoi ce numéro de la Revue du Mauss invite à prendre au sérieux les formes, en reconnaissant les tensions, les transformations, les appariements et les marges de manoeuvre qu'elles impliquent. En effet, aucune d'entre elles n'est réductible à un code figé, imposé de l'extérieur. En fait, il ne peut pas exister de rapports sociaux informels, pas plus que de démocratie réelle expurgée de la "démocratie formelle" . Et il y a tout lieu de craindre que le rejet croissant des formalités, des règles de décence et de respect, ne conduise à une explosion de la violence. L'actualité nous le rappelle cruellement. Ce nouveau numéro de la Revue du Mauss propose de réhabiliter une intelligence des formes : ni révérence aveugle, ni rejet systématique, mais attention soutenue aux manières dont elles font tenir - ou vaciller - le tissu du social. Dossier avec les contributions de : Emilie Bovet, Barbara Carnevali, Fabrice Clément, Barbara Formis, Nina Gayet, Carole Gayet-Viaud, Philippe Gonzalez, Angelika Güsewell, Romain Huët, Laurence Kaufmann, Marine Kneubühler, Victor Louzon, Hélène Merlin, Sylvain Pasquier, Luca Pattaroni, Deborah Puccio-Den, Victor Stoichita, Irène Théry, Isabelle Thireau, Frédéric Vandenberghe, Charlotte Vorms. Et en varia : François Bordes, Richard Bucaille, Stéphane Breton, Alain Caillé, Daniel Cefaï, Philippe Chanial, Jacques Dewitte, Dominique Jacques-Jouvenot, Serge Latouche, Fabien Robertson, Jean-Michel Servet