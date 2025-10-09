Inscription
#Imaginaire

L'Oeuvre du serpent

Norman Jangot

ActuaLitté
Dans un futur dystopique, une force de police unique en son genre se lance sur les traces d'un tueur en série. Paris est en ruine à la suite d'une catastrophe planétaire. Alors que la reconstruction est au coeur de toutes les préoccupations, des individus développent une étrange faculté, provoquée par l'onde de choc : celle d'interpréter les coïncidences du quotidien et de déchiffrer les signes. Certains de ces êtres hors normes, baptisés les Pythons, sont recrutés par la police pour traquer les criminels avec une efficacité redoutable. Mais lorsque l'un de ces Pythons décide de prendre ses pairs à leur propre piège, c'est toute la société, déjà sur le fil, qui vacille. A moins qu'un ancien Serpent au flair légendaire, Nathaniel Loppe, disparu des radars après un terrible accident, ne reprenne du service pour pister ce serial killer à travers le dédale d'une capitale éventrée. Lui à qui aucune enquête n'a jamais résisté va être confronté à une vérité à laquelle nul n'est préparé. Polar d'anticipation, récit d'une vengeance impossible, fable sur le monde moderne et son inéluctable faillite, L'Ouvre du Serpent est un roman inclassable, un jeu de piste, où l'art, la physique quantique et Carl Jung se conjuguent au présent pour nous inviter à une expérience immersive, spectaculaire et inédite.

Par Norman Jangot
Chez Pocket

|

Auteur

Norman Jangot

Editeur

Pocket

Genre

Science-fiction

L'Oeuvre du serpent

Norman Jangot

Paru le 09/10/2025

600 pages

Pocket

10,30 €

9782266353762
