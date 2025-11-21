Out Tome 18

La guerre fait rage dans la casse illégale, et les duels sanglants se multiplient. Les hommes tombent les uns après les autres, et le groupe de Kaname Abe, bras droit de Kilihito, se retrouve acculé. Pendant ce temps, alors qu'Atsushi et ses hommes approchent de la planque de Yoshiki, Yûya Miura, bras droit de Kyôranki, leur barre la route. leurs définitions de la justice se heurtent violemment et la guerre continue de s'intensifier. La douleur se propage, entraînant une spirale de tristesse. Quel avenir attend ces hommes empreints de ténèbres et obligés d'endosser leur propre karma ? ! Accrochez-vous !