Le Lotus d'or et les trois pyramides du pharaon Snéfrou

Christian Jacq fait revivre le fondateur méconnu de la IVème dynastie, le bâtisseur des pyramides géantes. Snéfrou finira-t-il par trouver le lotus d'or ? 2600 avant J. -C. Vieux et malade, le pharaon Houni va disparaître sans successeur désigné. Le fils d'une riche famille, Rek, se voit déjà pharaon et promet à Snéfrou, son ami d'enfance, qu'il sera son Premier ministre. Il n'avait pas prévu que, sorti premier de l'école supérieure des scribes, Snéfrou serait élu roi par le Grand Conseil. Furieux, Rek le provoque en duel mais le dieu Seth donne la victoire à Snéfrou. Alors débute un règne extraordinaire pour celui qui deviendra le plus grand bâtisseur de pyramides de l'histoire égyptienne. Snéfrou signifie " Celui qui accomplit la perfection ". Or la perfection, c'est la quête du lotus d'or où s'épanouit la lumière de l'origine. Une véritable quête du Graal, parsemée de nombreux obstacles et dangers qu'il lui faudra surmonter. A commencer par les envies de vengeance de Rek...