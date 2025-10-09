Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Le Lotus d'or et les trois pyramides du pharaon Snéfrou

Christian Jacq

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Christian Jacq fait revivre le fondateur méconnu de la IVème dynastie, le bâtisseur des pyramides géantes. Snéfrou finira-t-il par trouver le lotus d'or ? 2600 avant J. -C. Vieux et malade, le pharaon Houni va disparaître sans successeur désigné. Le fils d'une riche famille, Rek, se voit déjà pharaon et promet à Snéfrou, son ami d'enfance, qu'il sera son Premier ministre. Il n'avait pas prévu que, sorti premier de l'école supérieure des scribes, Snéfrou serait élu roi par le Grand Conseil. Furieux, Rek le provoque en duel mais le dieu Seth donne la victoire à Snéfrou. Alors débute un règne extraordinaire pour celui qui deviendra le plus grand bâtisseur de pyramides de l'histoire égyptienne. Snéfrou signifie " Celui qui accomplit la perfection ". Or la perfection, c'est la quête du lotus d'or où s'épanouit la lumière de l'origine. Une véritable quête du Graal, parsemée de nombreux obstacles et dangers qu'il lui faudra surmonter. A commencer par les envies de vengeance de Rek...

Par Christian Jacq
Chez Pocket

|

Auteur

Christian Jacq

Editeur

Pocket

Genre

Antiquité

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Lotus d'or et les trois pyramides du pharaon Snéfrou par Christian Jacq

Commenter ce livre

 

Le Lotus d'or et les trois pyramides du pharaon Snéfrou

Christian Jacq

Paru le 09/10/2025

368 pages

Pocket

9,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266353243
9782266353243
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.