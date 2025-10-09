Inscription
Au coeur de l'Antiquité

Virginie Girod

A travers douze portraits de grandes figures, une plongée au coeur de l'Antiquité et de ses secrets. Périclès, Socrate, Spartacus, Cléopâtre... Voilà des noms qui nous semblent familiers. Mais ces personnages mythiques restent nimbés de mystère et ont encore beaucoup de choses à nous révéler... A travers une galerie de portraits enlevés, Virginie Girod nous invite à plonger au coeur de l'Antiquité et de ses secrets. De l'Egypte ancienne à Rome, en passant par la Grèce et Byzance, elle retrace les destins de douze personnages illustres. Egalement chez Pocket : La Véritable Histoire des douze Césars et Les Ambitieuses .

Par Virginie Girod
Chez Pocket

Auteur

Virginie Girod

Editeur

Pocket

Genre

Histoire antique

Au coeur de l'Antiquité

Virginie Girod

Paru le 09/10/2025

208 pages

Pocket

9,00 €

9782266351119
