Ecrin en 2 volumes

Et si la petite voix que vous avez dans la tête apparaissait devant vous ? Fleur est dans une mauvaise passe : un boulot qu'elle déteste, des amis sur qui elle n'est pas sûre de pouvoir compter, des parents envahissants, une vie sentimentale en berne... et un petit chat qui passe son temps à faire des bêtises dans l'appartement. Sa petite voix lui dit bien qu'il faut qu'elle se ressaisisse, et qu'elle remette en question certains aspects de sa vie... Qu'elle doit manger plus sainement, qu'elle doit faire de l'exercice... Bref, qu'elle prenne soin de son corps et de sa tête. Mais Fleur n'écoute pas. Alors Line, sa petite voix, apparaît subitement. Dans sa cuisine. Et avec une seule mission : que Fleur prenne sa vie en main et qu'elle devienne celle qu'elle a toujours voulu être. Autant dire que tout cela s'annonce plein d'embûches.