Mercedes de la Lune Décroissante Tome 3

La jeune vampire Mercedes a finalement atteint le dernier étage du donjon et est alors confrontée à un choix : recevoir gloire et fortune ou découvrir une partie de la vérité. Elle opte sans aucune hésitation pour la seconde option et se retrouve alors mise à l'épreuve par le boss de fin du donjon, Schwarz Historie. Mais ses attaques sont si redoutables que Mercedes commence à craindre de ne pas pouvoir s'en sortir sans sacrifier ses alliés... Parviendra-t-elle à surmonter ses doutes et à découvrir la vérité sur ce monde ? Mercedes risque sa vie, consciente qu'elle n'aura pas de seconde chance ! Voici le troisième tome de l'aventure fantasy de conquête de donjons d'une jeune vampire !!