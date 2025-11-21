Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Manga

Mercedes de la Lune Décroissante Tome 3

Pochi Edoya, Fire Head

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La jeune vampire Mercedes a finalement atteint le dernier étage du donjon et est alors confrontée à un choix : recevoir gloire et fortune ou découvrir une partie de la vérité. Elle opte sans aucune hésitation pour la seconde option et se retrouve alors mise à l'épreuve par le boss de fin du donjon, Schwarz Historie. Mais ses attaques sont si redoutables que Mercedes commence à craindre de ne pas pouvoir s'en sortir sans sacrifier ses alliés... Parviendra-t-elle à surmonter ses doutes et à découvrir la vérité sur ce monde ? Mercedes risque sa vie, consciente qu'elle n'aura pas de seconde chance ! Voici le troisième tome de l'aventure fantasy de conquête de donjons d'une jeune vampire !!

Par Pochi Edoya, Fire Head
Chez Meian Editions

|

Auteur

Pochi Edoya, Fire Head

Editeur

Meian Editions

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mercedes de la Lune Décroissante Tome 3 par Pochi Edoya, Fire Head

Commenter ce livre

 

Mercedes de la Lune Décroissante Tome 3

Pochi Edoya, Fire Head

Paru le 19/11/2025

176 pages

Meian Editions

6,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385031817
9782385031817
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible OnlyFanes... ou la vie d'éditrice, quand t’as plus un radis Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.