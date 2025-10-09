Inscription
Astuces de génie pour une vie plus saine, plus économique et plus écologique

Jonathan Coni

Des astuces imparables et variées pour une vie quotidienne simplifiée, plus saine et plus économique. Ce livre d'astuces est une mine d'or pour : - Faire des économies sur les produits d'usage courant en les réalisant vous-même à moindre coût ! - Utiliser des produits sains, bons pour soi et pour la planète. - Trouver des solutions naturelles, que ce soit pour enlever la poussière, faire briller vos sols et vos bijoux, prendre soin de vous, éloigner moustiques et guêpes, vous débarrasser des mauvaises herbes qui s'invitent sur votre terrasse... N'hésitez plus et simplifiez-vous la vie avec les astuces de Jonathan Coni ! Ce livre comporte des astuces inédites.

Par Jonathan Coni
Chez Pocket

Auteur

Jonathan Coni

Editeur

Pocket

Genre

Arts ménagers

Paru le 09/10/2025

192 pages

9,30 €

9782266350006
