#Manga

Though I Am an Inept Villainess Tome 5

Ei Ohitsuji

ActuaLitté
Gabi Shu est exilée suite à l'incident du festival Tanabata, laissant le Palais Shuku sans consort. Keigetsu fait de son mieux pour gérer la situation, aidée de sa nouvelle amie Reirin. Au milieu de ce tumulte, la région du Sud, le territoire des Shu, est choisie pour accueillir le Festival des Récoltes ! Les apprenties feront face à de nombreux défis et événements inattendus en dehors des murs du Palais Sûgû, dont un échange de corps incontrôlé et un enlèvement... L'été laisse place à l'automne, avec son lot de surprises...

Par Ei Ohitsuji
Chez Meian Editions

|

Auteur

Ei Ohitsuji

Editeur

Meian Editions

Genre

Josei/femme

Though I Am an Inept Villainess Tome 5

Ei Ohitsuji

Paru le 19/11/2025

196 pages

Meian Editions

6,95 €

ActuaLitté
9782385031442
