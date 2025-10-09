Inscription
#Imaginaire

Seven Deadly Thorns

Amber Hamilton

ActuaLitté
Quand Le Prince Cruel rencontre Fourth Wings avec un twist de Blanche Neige revisité... Viola Sinclair est une Bruxia. Elle a dissimulé la magie obscure qui coule dans ses veines pendant dix-sept ans. Mais lorsque son secret est dévoilé, la reine envoie son assassin, le Chasseur, avec un nouvel ordre de mission : il a sept jours pour la retrouver et l'éliminer. Sept jours, comme les sept épines tatouées sur son poignet. S'il échoue, c'est lui qui mourra. Sauf que le Chasseur n'est pas qu'un simple assassin. C'est Roze Roquelart - ; prince arrogant, rival exaspérant, et la dernière personne sur terre que Viola voudrait voir. Il devrait savourer cette opportunité de l'éliminer une bonne fois pour toutes... mais Roze a besoin d'elle. Plus précisément, de sa magie. Et il est prêt à lui laisser la vie sauve pour l'obtenir. Sept jours. Une alliance forcée. Des secrets dangereux, des ennemis implacables... et une attirance impossible à nier. Mais le prince dit-il toute la vérité ? Viola peut-elle vraiment faire confiance à qui que ce soit ?

Par Amber Hamilton
Chez Pocket

|

Auteur

Amber Hamilton

Editeur

Pocket

Genre

Mondes fantastiques

Seven Deadly Thorns

Amber Hamilton

Paru le 09/10/2025

512 pages

Pocket

19,90 €

ActuaLitté
9782266349512
© Notice établie par ORB
