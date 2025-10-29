Le mythe d'Hadès

Après avoir porté son cosmos à son apogée, Tenma parvient à terrasser Papillon. Mais déjà un nouvel ennemi se dresse devant lui, et pas des moindres : Chagall de la Wyverne, l'un des redoutables trois Juges des Enfers ! Impuissant face à cet adversaire redoutable, le jeune chevalier de Pégase vacille... Pendant ce temps, Saori est entre les mains d'Asclépios, prêt à lui porter le coup de grâce ! C'est alors que surgissent les armures d'or du Sanctuaire... mais pourquoi sont-elles venues jusqu'ici ? Aux confins de l'espace-temps, la bataille touche à sa fin... Quelle sera l'issue de cet affrontement ultime ? !