Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Manga

Le mythe d'Hadès

Arnaud Takahashi, Masami Kurumada

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Après avoir porté son cosmos à son apogée, Tenma parvient à terrasser Papillon. Mais déjà un nouvel ennemi se dresse devant lui, et pas des moindres : Chagall de la Wyverne, l'un des redoutables trois Juges des Enfers ! Impuissant face à cet adversaire redoutable, le jeune chevalier de Pégase vacille... Pendant ce temps, Saori est entre les mains d'Asclépios, prêt à lui porter le coup de grâce ! C'est alors que surgissent les armures d'or du Sanctuaire... mais pourquoi sont-elles venues jusqu'ici ? Aux confins de l'espace-temps, la bataille touche à sa fin... Quelle sera l'issue de cet affrontement ultime ? !

Par Arnaud Takahashi, Masami Kurumada
Chez Panini comics

|

Auteur

Arnaud Takahashi, Masami Kurumada

Editeur

Panini comics

Genre

Shonen/garçon

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le mythe d'Hadès par Arnaud Takahashi, Masami Kurumada

Commenter ce livre

 

Le mythe d'Hadès

Masami Kurumada trad. Arnaud Takahashi

Paru le 29/10/2025

Panini comics

9,29 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039140454
9791039140454
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.