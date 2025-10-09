Le coffret soirée sushis chaussettes, c'est le coffret original à offrir (ou à s'offrir) pour manger ses sushis en chaussettes comme au Japon ! Le coffret contient des chaussettes longue taille unique et un livre de recettes authentiques pour préparer ses sushis maison. Alors, ce soir, on déroule et on enfile ses longues chaussettes aux motifs décalés et on pioche parmi les savoureuses recettes proposées pour préparer des sushis de calamar au gingembre frais, des sushis temaki, des sushis de boeuf mi-cuit...