#Manga

Cyberpunk Edgerunners MADNESS Tome 1

Bartosz Sztybor, Asano

Cette nouvelle série sert de préquelle à l'animé Cyberpunk : Edgerunner : on y redécouvre les frères et soeurs Pilar et Rebecca, à l'époque où ils étaient encore des petits poissons faisant leurs premières armes à Night City ! Pilar et sa soeur Rebecca ont laissé passer leur grande occasion de travailler avec tante Wakako. A présent, devenir les Edgerunners les plus célèbres de Night City paraît impossible. Mais Becca ne se laisse pas décourager et décide de suivre le duo qui leur a "volé" leur mission ! Diffusé sur Netflix, l'animé Cyberpunk : Edgerunner se déroule dans le même univers que le jeu vidéo et a depuis conquis le monde entier. A présent, en voici un nouveau chapitre, Cyberpunk : Edgerunners MADNESS, un manga incroyable et bourré d'adrénaline. Il est scénarisé par Batosz Sztybor, auteur de plusieurs bandes dessinées sur The Witcher et Cyberpunk 2077 et scénariste de l'animé. Et au dessin, on retrouve Asano, connu pour l'adaptation manga de BNA : Brand New Animal.

Chez Panini comics

|

Auteur

Editeur

Genre

Seinen/Homme

Paru le 19/11/2025

248 pages

8,29 €

9791039138147
