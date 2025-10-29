Inscription
#Essais

Comment témoigner d'une guerre que l'on n'a pas vécue ?

Philippe Mesnard, Hadas Zahavi

"Aujourd'hui, nous célébrons 80 ans de paix durable ! " Cette affirmation, omniprésente dans les médias, incarne un lieu commun réconfortant pour l'identité occidentale. Mais être éloigné d'une zone de conflit suffit-il pour prétendre vivre "en paix" ? Les réalités géopolitiques, écologiques et psychologiques du XXIe siècle ébranlent cette certitude. L'invasion de l'Ukraine par la Russie bouleverse la vision d'une Pax Europaea. Le commerce des armes lie nos économies aux conflits, tandis que la pollution militaire, moteur du réchauffement climatique, empoisonne l'humanité. Les répercussions psychologiques des guerres passées continuent de hanter profondément les générations présentes. Face à une guerre sans frontières géographiques ni temporelles, comment témoigner des conflits auxquels nous contribuons sans y être physiquement présents ? Cet ouvrage explore l'écriture contemporaine de soi, où des auteurs comme Jean Rouaud adoptent une position testimoniale face à des guerres qu'ils n'ont pas vécues directement. A travers ces voix, il interroge radicalement notre rapport collectif à la guerre et à la paix, révélant que dans les réalités écopolitiques actuelles, nul ne peut véritablement déclarer être "en paix" .

Philippe Mesnard, Hadas Zahavi
Chez Hermann

|

Auteur

Philippe Mesnard, Hadas Zahavi

Editeur

Hermann

Genre

Sciences politiques

Comment témoigner d'une guerre que l'on n'a pas vécue ?

Hadas Zahavi

Paru le 12/11/2025

Hermann

35,00 €

9791037045232
