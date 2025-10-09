NBA, 80 ans d'histoire

Toutes les saisons de NBA, tous les plus grands joueurs, tous les faits marquants, depuis 1946, pour célébrer les 80 ans de la compétition de basket la plus suivie au monde. Créée en 1946, la National Basketball Association est devenue la compétition de clubs la plus suivie au monde. Elle a connu le règne des Celtics avec Bill Russell, celui des Bulls avec Jordan ou, aujourd'hui, l'influence de LeBron James - des Cavs aux Lakers - et de Stephen Curry chez les Warriors de Golden State. Elle accueille aujourd'hui le plus grand espoir français, Victor Wembanyama qui évolue aux Spurs de San Antonio, le club, précisément, qui a vu Tony Parker écrire sa légende. Pour célébrer les 80 années d'histoire de la NBA, ce livre superbement illustré revient sur chaque saison depuis la création de la ligue. Et parce que cette histoire ne se résume pas à des noms ou à des stats, cet ouvrage est truffé d'anecdotes rares et de récits étonnants. Vous n'allez pas seulement beaucoup apprendre sur la NBA, vous allez la comprendre.