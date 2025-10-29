Migrations et climat

Les migrations liées au climat ne sont pas un phénomène nouveau. Depuis des millénaires, les sociétés humaines et les êtres vivants ont été contraints de se déplacer en raison de bouleversements environnementaux. Elles s'inscrivent dans des dynamiques complexes, où les facteurs environnementaux s'entrelacent avec des causes économiques, politiques ou sociales. L'exposition Migrations & climat, présentée au Palais de la Porte Dorée, explore les dynamiques des migrations humaines mais aussi du vivant qui sont liées au dérèglement climatique. En croisant les regards artistiques, scientifiques et citoyens, cette exposition éclaire un débat de société majeur, invitant à replacer l'humain et le vivant au coeur des préoccupations climatiques, culturelles et sociales et à imaginer collectivement des réponses face aux bouleversements en cours. Du Sénégal aux îles du Pacifique, de la Louisiane au Vietnam en passant par le Groenland et la France, elle témoigne des enjeux propres à différentes parties du monde. Le catalogue reprend les quatre grandes sections de l'exposition et présente une large sélection des oeuvres exposées : photographies documentaires, oeuvres d'art, témoignages, vidéos, cartes, infographies et installations... Nourri des apports scientifiques reposant sur des données issues d'organisations spécialisées et des travaux de recherche de François Gemenne, rapporteur du GIEC et spécialiste reconnu des migrations environnementales et de Sylvie Dufour, biologiste marine, directrice de recherche au CNRS, l'ouvrage donne aussi à voir, dans leur diversité, des réalités souvent méconnues à travers des échanges nourris avec des témoins, des activistes et des personnes directement concernées.