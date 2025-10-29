Inscription
#Essais

Crois en ta bonne étoile

Patricia Millis

Et si l'on prenait le temps de se recentrer, de mieux se comprendre, d'écouter ce que l'on est vraiment ? Dans ce livre de développement personnel, Patricia Millis propose une approche accessible, humaine et inspirée pour reprendre confiance en soi. Loin des injonctions ou des recettes toutes faites, elle invite à explorer son propre rythme, ses émotions, ses ressources intérieures. L'astrologie, ici, agit comme une boussole symbolique : un fil conducteur pour décrypter certains schémas, poser des mots sur des ressentis, et ouvrir des pistes de réflexion. Sans jargon, sans dogme, simplement comme un levier parmi d'autres pour retrouver du sens. A travers des pages riches en outils pratiques, mais aussi en confidences assumées, ce livre ouvre un espace de respiration, de reconnexion et d'ancrage. Un compagnon de route, chaleureux et éclairant, pour celles et ceux qui veulent croire un peu plus en leur propre étoile.

Chez Kennes

Auteur

Patricia Millis

Editeur

Kennes

Genre

Astrologie

Crois en ta bonne étoile

Patricia Millis

Paru le 29/10/2025

240 pages

Kennes

19,90 €

9782931300282
