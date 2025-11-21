Vieux Gréement recrute équipage

Laetitia Vassal a traversé l'Atlantique à bord d'un vieux gréement convoyant café et rhum bio à la voile. Tout a commencé par une annonce sur le site de la bourse aux équipiers : " Lun II, ketch de 45 tonneaux, recherche membres d'équipage. Départ de Panama pour rallier le port de Douarnenez Mer d'Iroise. Requis : bonne santé physique et psychique, propre sur soi. Passeport valide. Pour : manoeuvres, entretien du navire, quart de barre, nettoyage de la basse-cour, matelots et intermittents du spectacle pas trop bavards ! Candidat : toute génération, expérimenté ou novice. ESPRIT D'AVENTURE seulement... " Pour une quinquagénaire comme elle, cette traversée n'était pas un rêve de gosse, plutôt un défi de la maturité. Quant à l'esprit d'aventure, c'était une évidence, l'aventure étant par définition un saut dans l'inconnu. C'est en République Dominicaine qu'elle fait la connaissance de l'équipage, une bande de jeunes hirsutes installés sur des sacs de jute, un Sud-Africain de 83 ans et un capitaine lunatique et charismatique à la fois. Sans oublier la présence de deux coqs, de trois poules et d'un chat ! La traversée va durer près de six semaines. Les quarts, les manoeuvres, la cuisine, la promiscuité, les tensions, les rires, l'amitié, l'endurance, l'hygiène, Laetitia Vassal décrit la vie en mer avec force détails piquants et un trait séduisant. Elle restitue cette réalité au plus près des sensations que connaissent les amateurs de vieux voiliers dans un carnet de voyage haut en couleurs plein d'humour et d'humanité. Tandis que plus de 4 millions de tonnes de marchandises par an transitent par les océans, le transport à la voile de 10 tonnes de marchandises sur un vieux gréement centenaire peut paraître anecdotique, et pourtant c'est un joyeux exemple du transport de marchandises décarboné, l'un des défis majeurs du XXIe siècle.