Un roman universel devenu un classique de la littérature mêlant aventure, histoire d'amour et chronique scientifique. Publié en 1968 aux Presses de la Cité, il figure toujours en bonne place parmi les romans préférés des Français. Plongé dans le silence glacial de l'Antarctique, le lecteur suit une mission scientifique hors du commun qui, au coeur de la banquise millénaire, fait une découverte extraordinaire : un signal mystérieux, émanant d'une civilisation oubliée sous la glace. Cette révélation bouleverse le monde et ouvre la porte à une enquête fascinante, mêlant suspense, exploration scientifique et histoire d'amour entre deux êtres venus d'un autre temps. Au-delà d'une simple aventure, La Nuit des temps interroge notre humanité, nos rêves et nos fragilités. C'est un hymne à la science et à la passion, où se croisent le passé et le présent, la raison et le coeur. Ce roman emporte le lecteur dans un voyage épique, poétique et profondément humain, qui dépasse les frontières du temps et de l'espace. Avec une préface de Michel Bussi.