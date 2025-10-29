Consciences animales

C'est à la suite d'un AVC, survenu quand elle avait 40 ans, que la vie de Peggy Reboul bascule. Non seulement parce qu'elle frôle la mort et qu'elle perd provisoirement l'usage de la parole, mais surtout parce qu'elle prend conscience de son essence, de l'importance de réaliser ses rêves et de sa mission sur Terre : se connecter à la nature, au monde vivant et renouer avec ses pouvoirs de médiumnité. Dans ce livre, l'autrice explique comment elle parvient à guérir les animaux et à soigner avec leur aide. Elle partage ses expériences de communication avec des humains et des animaux décédés mais aussi avec des animaux vivants. Ces êtres lui ont délivré des messages d'une sagesse et d'une profondeur étonnantes, qu'elle nous restitue avec une émouvante sincérité. Illustrations de Delphine Lin Préface de Roland de Miller