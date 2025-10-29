Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Consciences animales

Peggy Reboul, Delphine Lin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
C'est à la suite d'un AVC, survenu quand elle avait 40 ans, que la vie de Peggy Reboul bascule. Non seulement parce qu'elle frôle la mort et qu'elle perd provisoirement l'usage de la parole, mais surtout parce qu'elle prend conscience de son essence, de l'importance de réaliser ses rêves et de sa mission sur Terre : se connecter à la nature, au monde vivant et renouer avec ses pouvoirs de médiumnité. Dans ce livre, l'autrice explique comment elle parvient à guérir les animaux et à soigner avec leur aide. Elle partage ses expériences de communication avec des humains et des animaux décédés mais aussi avec des animaux vivants. Ces êtres lui ont délivré des messages d'une sagesse et d'une profondeur étonnantes, qu'elle nous restitue avec une émouvante sincérité. Illustrations de Delphine Lin Préface de Roland de Miller

Par Peggy Reboul, Delphine Lin
Chez Mamaéditions.com

|

Auteur

Peggy Reboul, Delphine Lin

Editeur

Mamaéditions.com

Genre

Esotérisme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Consciences animales par Peggy Reboul, Delphine Lin

Commenter ce livre

 

Consciences animales

Peggy Reboul

Paru le 05/11/2025

280 pages

Mamaéditions.com

24,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782845946828
9782845946828
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.