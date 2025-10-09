L'ordre moral (1873-1877)

Séquence charnière des débuts de la IIIe République, l'Ordre Moral a durablement marqué la culture politique de la France. Ce moment de notre histoire nationale est-il le prolongement des temps d'autrefois ? Est-il annonciateur des renouveaux des droites qui suivront ? Comment s'est-il, paradoxalement, articulé avec l'avènement d'une République appelée à durer ? 1873. Au lendemain de son élection à la présidence de la République, le maréchal de Mac Mahon définit sa politique : le "rétablissement de l'Ordre Moral dans notre pays" . Cette formule reste associée à un temps de coalition des droites qui oscille entre restauration monarchique, société chrétienne et conservatisme social. Ce moment politique et religieux, souvent décrié, fut une rupture autant qu'une matrice. Un temps où l'on érige le Sacré-Coeur après l'éruption de la Commune. Un temps où la République en gestation s'impose sur les ruines du Second Empire. Un temps d'indétermination, surtout, où deux mondes s'affrontent et où l'avenir s'écrit. Les contributions ici réunies, émanant des meilleurs spécialistes, renouvellent puissamment notre connaissance des droites françaises et permettent de redécouvrir cet épisode fondateur qui aura marqué autant notre histoire politique que religieuse. Un grand livre d'histoire. Professeur d'histoire contemporaine à Sorbonne Université, Olivier Dard est spécialiste de l'histoire des droites, il a codirigé, au Cerf, Le dictionnaire du conservatisme, Le dictionnaire des populismes et Le dictionnaire du progressisme. Bruno Dumons est directeur de recherches au CNRS (LARHRA-Lyon). Spécialiste d'histoire religieuse et du catholicisme contemporain, il a notamment publié Un catholicisme en rupture. Sacrements et ministères en France depuis 1950.