Saint Bonaventure et l'entrée de Dieu en théologie

Emmanuel Falque

Comment Dieu se révèle-t-il à l'homme ? En 1257, le franciscain Bonaventure, futur saint et Docteur de l'Eglise, publie son Breviloquium. Dans cet exposé de la foi catholique, il se mesure à la difficulté de penser Dieu, de commencer par Dieu, de dire Dieu à travers l'expérience sensible de l'homme et du créé. Suivant la méthode qui a fait sa renommée, croisant la théologie et la philosophie, Emmanuel Falque nous fait plonger dans l'oeuvre majeure et géniale d'un auteur-clé dominant les siècles. Et, avec lui, nous voyons cet essai médiéval se renouveler dans le dialogue contemporain entre la mystique et la phénoménologie. Une approche inédite, inspirée, féconde du mystère de la révélation, et en particulier de la Trinité. Edition revue et augmentée Professeur à la Faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris dont il est doyen honoraire, internationalement connu pour son expertise dans les domaines de la religion et de la phénoménologie, Emmanuel Falque est l'auteur d'une oeuvre capitale traduite dans plusieurs pays.

Par Emmanuel Falque
Chez Cerf

Auteur

Emmanuel Falque

Editeur

Cerf

Genre

Théologie

Saint Bonaventure et l'entrée de Dieu en théologie

Emmanuel Falque

Paru le 09/10/2025

224 pages

Cerf

15,00 €

