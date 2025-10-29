Inscription
#Roman étranger

Le petit studio photo Hakuda

Her Taeyeon

Epuisée par le bruit, la foule et la vie urbaine de Séoul, Jebi décide de prendre de longues vacances. Elle va passer l'été sur une petite île qui respire le soleil et l'insouciance, au large des côtes coréennes. Avec l'espoir de réussir à reprendre pied avant de retourner à sa vie quotidienne. Mais, comme un signe du destin, le dernier jour de son séjour sur l'île, elle découvre le studio Hakuda, un petit magasin de photographie qui recherche un employé. Elle décide de rester. Et ce petit studio va révéler sa magie : durant le temps nécessaire pour prendre une photo, Jebi fait des rencontres qui changent la vie. Un jeune couple sur le point de se marier, un policier hanté par son passé, des femmes plongeuses au travail épuisant... En les prenant en photo, Jebi les aide à révéler leurs secrets et des rêves qui ne demandent qu'à se réaliser. Chaque jour, Jebi capture un peu de la magie de l'âme humaine. La magie de la vie et de son renouveau.

Littérature coréenne

Paru le 19/11/2025

304 pages

City Editions

20,90 €

Lire un extrait
9782824627014
