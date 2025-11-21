Inscription
#Beaux livres

La Tauromachie

Francisco de Goya, Goya francisco De

La Tauromaquia est une collection de scènes représentant divers épisodes du combat de taureaux. Goya était un aficionado consommé, et il passait une grande partie de son temps avec les toreros. Aussi était-il l'homme le plus compétent du monde pour traiter à fond la matière. Quoique les attitudes, les poses, les défenses et les attaques, ou, pour parler le langage technique, les différents lances et suertes soient d'une exactitude irréprochable, Goya a répandu sur ces scènes ses ombres mystérieuses et ses couleurs fantastiques.

Par Francisco de Goya, Goya francisco De
Chez Casimiro

|

Auteur

Francisco de Goya, Goya francisco De

Editeur

Casimiro

Genre

Monographies

La Tauromachie

Francisco de Goya, Goya francisco De

Paru le 21/11/2025

120 pages

Casimiro

10,00 €

9791387675752
