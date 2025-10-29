Inscription
#Roman francophone

Si tu as le bourdon, va voir les abeilles

Fleur Roussel

ActuaLitté
Depuis dix ans, Marie n'a qu'un objectif en tête : s'accomplir dans sa carrière. Le jour de ses trente ans, alors que ses vies professionnelle et amoureuse s'entrechoquent et qu'un message inquiétant la presse de rejoindre sa famille, elle démissionne sur un coup de tête. La jeune femme quitte sa vie citadine pour retourner dans la petite ville qui l'a vue grandir. Marie est bien décidée à n'y passer que quelques jours et à reprendre rapidement le fil de sa vie en trouvant un nouvel emploi qui correspond à ses ambitions. Mais la réalité la rattrape. De retour auprès des siens, elle doit affronter des deuils qu'elle n'a jamais acceptés. Et puis, il y a David, l'ami d'enfance, qui lui rappelle ses rêves enfouis, et qui est toujours là. Petit à petit, Marie comprend qu'elle s'est perdue en route. Les abeilles, qu'elle aimait tant observer avec son grand-père, la guideront peut-être sur un nouveau chemin...

Par Fleur Roussel
Chez City Editions

|

Auteur

Fleur Roussel

Editeur

City Editions

Genre

Littérature française

Si tu as le bourdon, va voir les abeilles

Fleur Roussel

Paru le 05/11/2025

352 pages

City Editions

17,90 €

ActuaLitté
9782824626987
