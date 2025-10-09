Attirer et fidéliser les bonnes compétences

Dans le contexte économique actuel, il est tentant pour l'employeur de se dire qu'après tout, les candidatures ne manquent pas... C'est oublier qu'un bon recrutement est un véritable enjeu stratégique, pour la simple raison qu'aujourd'hui (et plus encore demain), les collaborateurs sont la valeur la plus précieuse de l'entreprise. Demain, c'est la qualité des équipes qui fera la différence face à la concurrence. En tant que manager et recruteur, que cherchez-vous ? A recevoir le plus de candidatures possible, ou à attirer durablement de futurs salariés de talent ? Si vous avez choisi la deuxième hypothèse, ce livre est fait pour vous. Benjamin Chaminade vous propose un véritable programme de fidélisation et de valorisation de vos collaborateurs, depuis leur recrutement jusqu'à leur départ de l'entreprise. Car c'est bien là tout l'enjeu de l'employeur de référence : concevoir des méthodes novatrices pour trouver " le " bon candidat ne suffit pas. Encore faut-il apprendre à manager les équipes pour que chacun se sente valorisé, prenne conscience de son rôle au sein de l'entreprise et soit amené à devenir un collaborateur efficace tout en trouvant un véritable épanouissement dans son travail. En cinq parties (Attirer, Recruter, Intégrer, Manager, Diriger), cet ouvrage va vous permettre d'élaborer une véritable stratégie de fidélisation, que votre entreprise soit un grand groupe ou une PME. En complément, des check-lists et des questionnaires vous aideront à faire le point et à mettre en oeuvre vos nouvelles méthodes.