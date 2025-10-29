24 jours pour se retrouver

1er décembre. Tandis que Noël approche, Elodie, jeune maman de deux enfants, doit jongler entre un budget serré et une DRH perfide. Retomber amoureuse ? Elle n'a pas le temps ! Alors quand son coeur batà nouveau un matin en croisant au bureau un beau stagiaire, elle préfère étouffer ses sentiments. Heureusement, sa meilleure amie, Joanna, est là pour mettre des paillettes dans sa vie. A l'inverse d'Elodie, celle-ci accumule les rencontres comme d'autres engloutissent les chocolats, et elle est bien décidée à remettre son amie sur le chemin de la légèreté. Mais si l'amour, le vrai, se présentait à elle sous le jour le plus inattendu, par exemple un voisin au passé mystérieux ? D'autant que deux enfants n'ont pas dit leur dernier mot et sont résolus à jouer les pères Noël... En quelques semaines, les deux amies pourraient bien voir leur vie chavirer, magie de Noël oblige !