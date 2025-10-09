Inscription
Beaux livres

Coloriages Romantasy

Ana Jaren

ActuaLitté
Toute la magie de la romantasy en coloriant ! Découvrez le mariage parfait entre la fantasy et la romance dans ce livre de coloriage pour adultes contenant 46 illustrations, qui ne demandent qu'à prendre vie sous vos mains. Chaque page vous invite à explorer des royaumes fantastiques peuplés de personnages fascinants : sorcières puissantes, princes mystérieux, dragons et créatures féeriques. Les illustrations riches en détails reprennent l'iconographie emblématique de la romantasy. Imprimées sur un beau papier 170g, ces illustrations de la célèbre Ana Jarén sont détachables et vous permettront de profiter pleinement de vos créations ou de les offrir.

Par Ana Jaren
Chez Nathan

|

Auteur

Ana Jaren

Editeur

Nathan

Genre

Coloriages adultes

Coloriages Romantasy

Ana Jaren

Paru le 09/10/2025

96 pages

Nathan

14,95 €

ActuaLitté
9782095052324
